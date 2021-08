Interview mit Murat Yakin - «Dafür brenne ich bis in die letzte Muskelfaser»

Der neue Nationaltrainer Murat Yakin erklärt, warum er bis zu seiner Wahl wie auf Nadeln sass, was ihm das Spiel gegen Italien bedeutet und wann er einen Spieler kritisiert.

«Dafür brenne ich bis in die letzte Muskelfaser»

Als würde er einen Heiligenschein tragen: Murat Yakin vor dem Sitz des Fussballverbandes in Muri. Foto: Marco Zanoni/Lunax

Also, worauf darf sich die Schweiz mit Ihnen als Nationaltrainer freuen?

(Er ist überrascht und überlegt lange.) Ich bin nicht allein. Wir müssen alles miteinander gestalten und erleben. Ich bin zugänglich für die Staff-Mitglieder, fürs Volk. Es fängt etwas Neues an, auch wenn die WM-Qualifikation schon begonnen hat. Ein Trainer geht, ein anderer kommt. Bei diesem Übergang kann ich meinen Beitrag leisten mit dem, was ich am besten kann.