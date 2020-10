Grosse Nachfrage nach Luftreinigern – Damit der Kaffeeplausch nicht zur Corona-Falle wird Restaurants, Schulen und Spitäler setzen auf professionelle Lüftungen, Privatleute decken sich mit Geräten für den Hausgebrauch ein. Doch nicht alle nützen gegen Viren, warnen Experten. Angelika Gruber

Junge Leute in einem Restaurant. Foto: Reto Oeschger

Die Tage werden kürzer, Aktivitäten verlagern sich vom Freien nach drinnen, und die Fallzahlen steigen. Für viele stellt sich daher die Frage nach einem wirksamen Schutz gegen Coronaviren in Grossraumbüros, Schulen und bei privaten Treffen. Schliesslich will sich niemand beim unverfänglichen Gespräch mit Arbeitskollegen oder bei Kaffee und Kuchen anstecken. Viele sorgen deshalb vor. In Bau- und Elektromärkten ist die Nachfrage nach Luftreinigungsgeräten nach oben geschnellt, und auch professionelle Luftreinigungsfirmen berichten von verstärkten Anfragen.

Bei Coop sowie den Töchtern Interdiscount und Fust steigen die Verkäufe der einschlägigen Geräte. Auch beim Baumarkt Jumbo lässt sich dieser Trend klar ablesen. Allein im September war der Absatz mit Luftreinigern dort viermal so hoch wie im Vorjahresmonat. Als direkten Auslöser für den Boom will Jumbo aber nicht die Corona-Pandemie verstanden wissen – auch weil nicht alle Geräte einen wirksamen Schutz gegen die Viren bieten. Vielmehr sieht der Detailhändler den Trend zu Homeoffice als Grund für das starke Interesse an Luftaufbereitungsgeräten. Bereits vor Ausbruch der Pandemie war die Nachfrage stark.

Nicht alle Geräte schützen

Experten warnen jedoch davor, einfach irgendwelche Luftreiniger aufzustellen mit der Erwartung, sie würden zuverlässig vor Corona schützen. «Die Geräte müssen eine gute Filterleistung haben», sagt Raumluft-Experte Harry Tischhauser. Geeignet seien Reiniger mit Hepafiltern (High-Efficiency Particulate Air), die auch kleine Partikel aus der Luft filtern können. Tischhauser berät und schult über seine Firma Aktinova Architekten, Planer und Installateure hinsichtlich der Hygieneanforderungen für Raumluftanlagen und -geräte. Zudem hat er die Plattform Meineraumluft.ch ins Leben gerufen. Die Kampagne, die vom BAG sowie weiteren Institutionen und Firmen unterstützt wird, verteilt an interessierte Schulen und Büros kostenlos Messstationen für CO₂, Temperatur und Feuchtigkeit. Seit dem Ausbruch von Corona habe die Nachfrage nach den Messegeräten deutlich angezogen, sagt Tischhauser. Das zeige das deutlich gestiegene Bewusstsein in der Bevölkerung.

Um sich vor einer Infektion zu schützen, sei es wichtig, Innenräume mit frischer Aussenluft zu versorgen. Zudem warnt Tischhauser vor überheizten trockenen Räumen im Winter, durch die sich das Virus leichter ausbreiten kann.

Restaurants, Schulen, Krankenhäuser setzen auf professionelle Anbieter

Auch Lüftungsanbieter spüren eine verstärkte Nachfrage – so etwa die Raumlüftungs- und Heizkörperfirma Zehnder. «Wir haben Anfragen von Restaurants, die sich derzeit intensiv mit dem Thema auseinandersetzen», sagt Johannes Bollmann, der in der Geschäftsleitung der Firma für das Lüftungsgeschäft in Europa verantwortlich ist. Darüber hinaus wollen auch viele Schulen eine gute Belüftung sicherstellen und setzen dafür auf eine professionelle Anlage. «Es ist oft schwierig und nicht möglich, die Fenster zu öffnen, weil Aussenlärm den Unterricht stören würde», sagt Bollmann.

Die Lüftungsreinigungsfirma Meier Tobler Lufthygiene, die zum Meier-Tobler-Konzern gehört, ortet im Gesundheits- und Pflegebereich – also etwa in Spitälern oder Altersheimen – sowie Privatkunden eine verstärkte Nachfrage. Doch Corona wirkt sich nicht nur positiv auf das Geschäft aus: «Einige Kunden leiden durch die Pandemie finanziell, weshalb zum Teil Reinigungen verschoben werden mussten», sagt Thomas Marthaler, der die Berner Niederlassung der Lüftungshygiene leitet.

Raumtemperatur und Feuchtigkeit –

worauf man achten sollte Infos einblenden Dem Experten zufolge sollte die Raumtemperatur bei 21 bis 22 Grad Celsius liegen und die Luftfeuchtigkeit rund 40 Prozent betragen. Meist liegt diese im Winter durch den intensiven Gebrauch der Heizung jedoch bei deutlich unter 20 Prozent. Ausreichend feuchte Luft kann helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Denn dieses heftet sich an Wassertröpfchen, die dann zu Boden sinken und nicht mehr im Raum herumschweben. Ist es zu trocken, kann sich das Virus hingegen länger in der Luft halten. (red)

Ob die Pandemie auch bei Neubauten zum verstärkten Einbau von Lüftungen führen wird, bleibt abzuwarten. Denn die Gebäude, die derzeit errichtet werden, wurden bereits vor zwei oder drei Jahren geplant – vor Corona. Und die Bauvorhaben, die seit der Corona-Krise neu initiiert wurden, sind noch in der Planungsphase. Auch unabhängig von der Pandemie orten die Experten einen Trend zum Einbau von Lüftungsanlagen. Das liegt an den zahlreichen Minergiehäusern mit luftdichten Gebäudehüllen. Um dort dennoch für ein gutes Raumklima zu sorgen, ist eine Lüftung wichtig.