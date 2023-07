Jungtiere bei den Chileflamingos – Damit der Nachwuchs schlüpft, greift der Zoo Zürich in die Trickkiste Im Pantanal-Gehege sind bereits zwei Flamingo-Jungtiere geschlüpft. Zuvor musste das Zooteam die Eier vor den Krähen in Sicherheit bringen.

Foto: Zoo Zürich, Fabio Süess

Noch ist ihr Federkleid grau. Doch schon bald werden die zwei Flamingo-Jungvögel, die in den vergangenen Wochen Zoo Zürich die charakteristische orangerote Färbung annehmen. Ein Hingucker ist der Nachwuchs bereits jetzt – insbesondere, wenn man seine Geschichte kennt.

Die Eier der Jungtiere waren nämlich vorübergehend im Brutkasten, um sie vor gierigen Krähen zu schützen. Diese haben sich darauf spezialisiert, die Flamingo-Eier in den Nisthügeln anzupicken und damit kaputtzumachen, um sie anschliessend zu fressen, wie der Zoo Zürich am Mittwoch mitteilt. Die Eier in den Nestern ersetzte das Zoo-Team mit Gipsattrappen. Erst um den Schlupftermin seien die Eier wieder ins Nest zu den Eltern gelegt worden.

Nicht alle Flamingos scheinen die gleichen Probleme mit den Krähen zu haben. Mittlerweile seien weitere Tiere am Brüten, die sicher auf ihren Nestern sitzen. Diese Eier belassen die Zoo-Mitarbeitenden in den Nestern.

Neue Voliere zum Schutz

Das Problem mit den Krähen dürfte gemäss Zoo Zürich mit der neuen Pantanal Voliere gelöst sein. Darin wären die Flamingos vor den Krähen geschützt. Gegen den Bau sind allerdings mehrere Rekurse eingegangen. Der Zoo rechnet damit, dass die Voliere mit einer Höhe von 35 Metern frühestens in vier Jahren fertiggestellt werden könnte.

Mit den gekrümmten Schnäbeln filtern Flamingos Nahrung aus dem Wasser. Foto: Zoo Zürich, Fabio Süess

Der Zoo Zürich hält seit 1951 Chileflamingos. 63 Vögel leben derzeit in der Kolonie. Die Chileflamingos stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Sie sind in den Anden wegen verschmutzten Gewässern durch Rohstoffgewinnung bedroht. Aber auch, weil sie sich bei der Brut leicht stören lassen und darum ihr Gelege verlassen.

In der freien Wildbahn erhalten Flamingos durch den Verzehr von kleinen Krebsen die Orangerosa-Farbe ihres ursprünglich weissen Gefieders. Foto: Zoo Zürich, Fabio Süess

ema/SDA

