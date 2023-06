Sweet Home: 10 Ideen für Sommerlaune – Damit kommt Ferienstimmung auf Achtung, das Reisefieber geht um. Wer es nicht mit Kofferpacken stillen kann, findet hier kleine Wundermittel, die die Sehnsucht mildern und Feriengefühl in den Alltag zaubern. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Entdecken Sie das nächste Paradies

Entspannt elegante Gartenmöbel in sinnlichem Rot. Möbel und Foto: Gervasoni

Rausgehen und Aufatmen könnten eigentlich das gleiche Wort sein. Denn sobald man unter dem Schatten der Bäume ist, die Ohrstöpsel rausnimmt und dem Vogelgezwitscher zuhört, ist alles gut. «Hinaus in den Garten» ist die beste Entscheidung für alle, die einen haben. Aber es gibt auch andere Paradiese, die man entdecken und erobern kann. In den Städten sind es die Parks, die See- oder Flussufer oder der Wald. Auf dem Dorf reicht es meist einmal kurz um die Ecke zu gehen. Wie schön es ist, draussen zu essen, und was man alles zubereiten und und auftischen kann, haben Sie erst gerade hier gelesen. Für die Geselligkeit unter freiem Himmel helfen die richtigen Möbel. Ein grosser Tisch und bequeme Stühle sind eine gute Basis für eine Tavolata mit Freunden und Familie. Hier sind es der Tisch Brise von Federica Biasi und die Stühle Inout von Paola Navone, beides von der italienischen Firma Gervasoni.

2 — Öffnen Sie die Fenster

Sonnedurchflutete Essecke mit Sicht ins Freie. Möbel und Foto: &Tradition

Das kann jeder: Fenster und Balkontüren öffnen und die frische Morgenluft reinlassen, ist meiner Meinung nach etwas vom Schönsten, das Sommertage in die Wohnung zaubert. Wenn sich die noch kühle Luft in den Räumen verbreitet, verbindet sich ein Stück Natur mit dem Zuhausesein. Es lohnt sich auch, gewisse Möbel aus der Ecke zu ziehen und näher ans Fenster zu rücken. Denn nicht immer mag oder kann man rausgehen. Aber Essen am offenen Fenster ist auch ein bisschen so wie draussen sein. Dieser Tisch und die Stühle In Between von Sami Kallio sind von der dänischen Firma &Tradition.

3 — Zaubern Sie den Süden auf den Tisch

Zutaten für die mediterrane Küche. Foto über: Bona Fortuna

Auf sinnliche Art verreisen kann man durch den Gaumen. Nehmen Sie sich Lieblingsferienorte als Vorbild und kochen Sie Gerichte aus Sizilien, der Provence, aus Spanien oder Griechenland. Gehen Sie wieder einmal auf den Markt, denn das Einkaufserlebnis dort ist nicht vergleichbar mit dem im Supermarkt um die Ecke. Entdecken und unterstützen Sie die vielen kleinen Quartierläden, die es zum Glück immer noch gibt, die aber im Alltagsstress oft vergessen gehen. Jetzt, in der Sommerzeit, die alles ein wenig verlangsamt und die die Freizeit über den Arbeitsalltag stellt, ist genau der richtige Zeitpunkt, um Routinen mal wieder zu wechseln.

Hier finden Sie köstliche Rezepte für die Ferienküche zu Hause:

4 — Flirten Sie mit dem Club-Tropicana-Stil

Wohnzimmer mit tropischem Flair. Interiordesign und Foto: Studio Duggan

Nehmen Sie auch gerne einen Ferienhit mit nach Hause? Manchmal hat dieser zwar nicht mehr denselben Effekt wie aus den Lautsprechern des Beach Clubs geträllert. Trotzdem entführen aber bestimmte Songs Jahre später noch zurück in glückliche Ferienerinnerungen. Es gibt auch Songs, die ganze Looks prägen und damit interessant für den Interiorbereich sind. Es steht schon in der Headline, an welchen Song ich dabei denke, nämlich an den 80er-Sommerhit Club Tropicana von Wham. Mit Palmen, einem coolen Poolbild, hübschen Tabletts für Cocktails und Rattanmöbeln im Retrostil bringen Sie ein wenig Tropical Style in die gute Stube.

5 — Verwöhnen Sie sich mit Sommergrün

Ferienstimmung wie im Süden. Foto über: The Fold Mag

Mit Zweigen von Immergrün, Oliven oder Lorbeer bringen Sie sofort den «Ferienhaus im Süden»-Look in die Stadtwohnung. Füllen Sie auch grosse Keramikschalen mit Früchten und Krüge mit selbstgemachter Limonade. Trocknen Sie Kräuter in der Küche, das duftet fein, sieht hübsch aus, aromatisiert zum Beispiel Salz, hilft Marinaden und dient in den kalten Jahreszeiten als Vorrat. Decken Sie Tische mit farbigen Tischtüchern und nutzen Sie Körbe und Basttaschen, um darin Dinge zu versorgen.

6 — Holen Sie Traumwelten nach Hause

Antikes Bild und nostalgische Tapete aus der Welt der Sibella Court . Tapete und Foto: Society Inc.

Träumen Sie vom Meer und Piratenromantik? Dann machen Sie sich doch auf die Suche nach Bildern von Meer und Schiffen. Holen Sie die Romane von Daphne du Maurier und Robert Louis Stevenson aus dem Regal und dekorieren Sie mit Seilen und Muscheln. Es geht nicht darum, aus dem Zuhause eine Theaterkulisse zu machen, sondern um Gefühlen Ausdruck zu verleihen und sich selbst und andere zu inspirieren. Solche Traumwelt-Ecken oder Inszenierungen können Wechselausstellungen sein und natürlich auch mit anderen Sehnsüchten oder romantischen Vorstellungen umgesetzt werden. Da sind die Berge, die fernen Inseln, der Strand im Norden, die Wüste, der Orient ...

7 — Sammeln Sie den Sommer

Kleine Dinge für grosse Gefühle. Wohnaccessoires und Foto: Ferm Living

Es müssen nicht immer Muscheln vom letzten Strandurlaub sein, die das Gefühl vermitteln, sich mit dem Sommer zu verbinden. Schauen Sie sich auch in Ihrer Nähe um und sammeln Sie Ihre eigenen Sommerandenken. Die erste Rose im Garten als trockene Schönheit, ein Schälchen vom Brocante-Geschäft, das Sie auf einem Ausflug entdeckten, die Menükarte vom idyllischen Gartenrestaurant, die antike Postkarte von Luzern. Mit solchen kleinen Sammelfreuden ehren Sie die schönste Jahreszeit und verlangsamen sie ein bisschen.

8 — Wählen Sie ruhig den einfachen Weg

Schlichte Bierbänke mit Tisch als Gartenmöbel. Foto über: The Modern House

Sie möchten endlich mal die Dachterrasse beleben oder doch einmal Freunde zu einer Grillparty einladen. Es braucht nicht das grosse Trara, der einfache Weg hat auch seinen Charme. Gartenmöbel, die Sie immer finden, die kein Vermögen kosten und die man einfach wegklappen kann, sind Bierbänke und -tische. Die Klassiker haben den Stil der Einfachheit und passen überall. Sie können sie auch farbig lackieren und ihnen damit eine persönliche Note verleihen – aber das ist vielleicht ein Projekt für den Winter, denn die schönen und nicht lange anhaltenden Sommerwochen sind besser, um Ideen zu schmieden, faul zu sein und die Momente zu geniessen.

9 — Lesen Sie sich weg

Ein sommerliches Potpourri aus meinem Bücherschrank. Foto: MKN

Die zweitbeste Art, auf Reisen zu gehen, ist zwischen den Seiten von Büchern. Bücher, die Geschichten von der Ferne erzählen, liest man am besten Zuhause. Ist man in der Ferne, ist es nämlich nie gut, in einen Roman zu tauchen, der genau dort spielt, wo man gerade ist. Da fehlt nämlich der Sehnsuchtsfaktor und der ist beim Lesen, das entführen soll, sehr wichtig. Es gibt übrigens nicht nur Romane, die weit weglocken: Entdecken Sie edle Magazine wie «Holiday» oder «Yolo Journal», tauchen Sie in Kochbücher, die andere Ecken der Welt kulinarisch offenbaren, freuen Sie sich an schönen Bildbänden, welche andere Welten optisch öffnen, und lassen Sie sich von den vielen spannenden Berichten aus unserem Reiseressort inspirieren.

10 — Reisebereit?

Fabulöser Schrank in Korallenrot. Foto über: Jeweled Interiors

Wenn Sie jetzt, nach all den kleinen Fluchten aus dem Alltag, so richtig schön bereit sind zum Verreisen, aber die Ferien noch in weiter Ferne sind, beginnen Sie doch einfach mal mit ihrem Schrank oder Regal. Auch bei diesen Möbeln lohnt es sich, nicht nur das Praktische zu zelebrieren, sondern auch ein wenig Poesie zu schaffen. Vermischen Sie zum Beispiel Inspiration mit Mode. Versorgen Sie in Ihrem Schrank nicht nur Kleider, sondern auch Stilbücher, Reisedecken oder Bilder. Suchen Sie nach antiken Koffern und nutzen Sie diese als Staumöbel. Ich habe zum Beispiel Krimis in solchen Koffern verpackt. Packt mich die Lust nach Spannung, dann öffne ich den Koffer und verreise damit lesend. Aber auch Accessoires oder persönlichen Dingen bieten alte Koffer einen schönen Platz. Körbe sind ebenfalls fantastische Stauorte. Sie vermitteln das ganze Jahr über sommerliche Leichtigkeit. Sie lassen sich auf die Schränke oder Regale stellen und machen diese grösser. Und denken Sie auch an das Innenleben ihrer Schränke. Wenn dieses farbig ist oder mit Stoff ausgekleidet, dann wird das Öffnen des Schrankes jedes Mal zur grossen Freude. Nehmen Sie sich aber für ein solches Projekt nochmals den Tipp von Beispiel 8 zu Herzen und planen sie erst mal – denn für die Realisation solcher Werken eigenen sich die trüben Tage besser.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

