Feiern im Wald wegen Corona - Damit Waldweihnacht den Wald nicht stört

Draussen feiern wegen Corona – Damit Waldweihnacht den Wald nicht stört Viele Menschen feiern wegen Corona draussen Weihnacht. Das kann für den Wald und die Wildtiere zur Zusatzbelastung werden. Hélène Arnet

Waldweihnacht im Corona-Jahr 2020: Das Beste aus der bedrückenden Situation gemacht. Foto: Sabina Bobst

Alle Jahre wieder? Auf alle Fälle vermiest uns Corona auch dieses Jahr an Weihnachten wieder die Stimmung. Das Fest in grosser Runde zu Hause in der warmen Stube zu feiern, ist unter gewissen Umständen keine gute Idee. Doch «oh Tannenbaum» steht ja nicht nur drinnen, sondern eigentlich sogar naturfreundlicher draussen im Wald.

Felix Holenstein ist Revierförster der Stadt Dietikon. Er sagt: «Letztes Jahr hatte ich erstmals sehr viele Anfragen von Familien, die im Wald Weihnachten feiern wollten.» Und er konnte ihnen die frohe Botschaft verkünden, dass dies erlaubt sei. Denn im Unterschied zu vielen Ländern, wie etwa den USA, sind unsere Wälder für alle frei zugänglich.