Wanderweg im Naturschutzgebiet – Damm in Rüdlingen wird repariert Das Hochwasser vom Sommer machte den Wanderweg im Naturschutzgebiet Alter Rhein unpassierbar. Nun soll er bis Ende Monat instand gestellt werden. Andrée Lanfranconi

Schweres Geschütz aufgefahren: Auf einigen Abschnitten wird der Wanderweg mit einem Bagger wieder flottgemacht. Foto: Andrée Lanfranconi

Eine bei Spaziergängerinnen und Wanderern beliebte Route führt dem Rhein entlang, vom Parkplatz auf der Schaffhauser Seite der Flaacher Bücke bis zur Uferwiese, einem bekannten Picknickplatz, der auf deutschem Boden liegt. Kurz vor der Uferwiese legt die Fähre nach Ellikon ab. In dieser Gegend lässt sich die grüne Grenze real erleben. Mal steht man auf Schaffhauser Boden, dann befindet man sich im Kanton Zürich und gleich daneben in Deutschland.

In den vergangenen Monaten war auf dem Uferweg jedoch niemand anzutreffen. Der niederschlagsreiche Sommer mit dem Hochwasser machte weite Strecken des Wanderweges unpassierbar. Beim Einstieg zur Oberen Insel nahe dem Rüdlinger Schützenhaus blieb der Weg gesperrt, obwohl der Rhein schon lange kein Hochwasser mehr führte. Wer sich trotzdem hinunterwagte, sah schnell, woran es lag. Schon beim ersten kleinen Querdamm hatte das Wasser ein tiefes Loch in den Wanderweg gerissen. Erde und Kies des Dammes waren weggespült. Sie befinden sich nun in der Form einer neuen Kiesinsel einige Meter flussabwärts.