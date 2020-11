TV-Session mit dem Eishockey-Coach – Dan Tangnes und das moralische Dilemma des jungen Trainers Mit einem Trainer ein wichtiges Match der Karriere anschauen, übers Spiel und sein Leben reden. Wir taten es mit Zugs Dan Tangnes und der Partie SCB - EVZ, Berns Meisterstück von 2019. Kristian Kapp

Seit 2018 Zugs Trainer: Dan Tangnes. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Halt!» Wir haben das Streaming gerade begonnen, das Spiel ist 19 Sekunden alt, doch schon ist Dan Tangnes vom Sofa hochgesprungen und zum TV geeilt, um etwas näher zu erläutern. Die Bitte an ihn war, Szenen herauszupicken, die dem Coach wichtig sind, für viele Zuschauer aber unbemerkt bleiben. So wird es weitergehen, aus dem entspannten Schauen wird nichts. Wir schaffen es, fast 3 Stunden beim Spiel zu verweilen. Bern - Zug, Spiel 5 des Finals 2019, ist für Tangnes eine bittere Erinnerung, der SCB wurde an diesem Abend Meister. Dennoch war der EVZ-Coach einverstanden, es nochmals zu schauen.