Menschen im Unterland – Dani Bischoff, Blues-Musiker aus Rümlang Dani Bischoff hat den Blues im Blut. Er lebt für die Musik – und setzt sich auch fürs Tierwohl ein. Balz Murer

Dani Bischoff in Aktion. Foto: Balz Murer

Dani Bischoff ist Musiker, und er kommt aus Rümlang. Sein Weg war alles andere als geradlinig: Zeitweise war die Musik zwar sein Beruf, meistens war sie aber nur Berufung. Sein über 40-jähriges musikalisches Schaffen hat sich in den verschiedensten Projekten, Bands und Formationen niedergeschlagen. Ein Leben mit und für die Leidenschaft zur Musik und zum Blues. «Blues ist die Wurzel und ist in den Charts täglich zu hören, auch wo man es nicht vermuten würde», sagt Bischoff. Beruflich hat er ganz verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, mal selbstständig, mal als Angestellter.

Dani Bischoff lebt mit seiner Frau und seinen Tieren in Rümlang. Er ernährt sich vegan und setzt sich für die «Schattentiere» – die Nutztiere, die keine Stimme haben – ein. Da in letzter Zeit Konzerte nur bedingt möglich waren, nutze er die Zeit, um zwei Alben mit eigenen Songs zu produzieren. Sein zuletzt veröffentlichtes Album «That’s Where It Comes From» wurde von der Swiss Blues Society zur «Best Selfproduced Blues CD 2021» gekürt. Dani Bischoff steht für handgemachte Musik; er ist ein Gitarrist, der sein Instrument zum Singen bringt, und er singt, um Geschichten zu erzählen.

