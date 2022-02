Menschen im Unterland – Daniel Bircher, Chef des Diensthunde-Kompetenz-Zentrums Daniel Bircher ist Chef des Diensthunde-Kompetenz-Zentrums der Stadt Zürich und wohnt seit eineinhalb Jahren in Bassersdorf. Raisa Durandi

Daniel Bircher wohnt in Bassersdorf und Chef des Diensthunde-Kompetenz-Zentrums der Stadt Zürich. Foto: Raisa Durandi

Daniel Bircher wusste schon als 15-jähriger Junge, dass er dereinst mit Hunden arbeiten möchte. Sein eigener Hund ist ein Bayerischer Gebirgsschweisshund (BGS) und heisst Xtreme. Er wurde als so genannter Mantrailer ausgebildet, kann also vermisste Menschen aufspüren. Die Fähigkeiten, die ein solcher Hund mit sich bringt, sind für Menschen nicht wirklich fassbar und faszinieren Daniel Bircher. Mit Hilfe von ein paar Hautschuppen, kann Xtreme eine Person aufspüren – sogar noch mehrere Tage nach ihrem Verschwinden. Im Diensthunde-Kompetent-Zentrum der Stadt Zürich sind momentan 35 Hunde in Ausbildung oder bereits im Einsatz. Sie verfügen alle über individuelle Bezugspersonen und sind privat untergebracht.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video Selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 30 Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.