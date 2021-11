Was wir lesen – Daniel Birnbaum: «Dr. B.» Die wahre Geschichte über einen deutschen Juden, der auf dramatische Weise in den Lauf des Zweiten Weltkriegs eingriff – ohne es zu ahnen. Sven Behrisch (Das Magazin)

Foto: DM

Die folgende Geschichte ging für den Protagonisten gerade noch gut aus, für den Rest der Welt eher nicht. Leider ist sie zudem wahr:

Dr. B., deutscher Jude und Zeitungskorrespondent in Warschau, schafft es nach dem Einmarsch der Nazis, nach Schweden zu fliehen. Stockholm scheint zunächst sicher zu sein, aber weil die Zahl der Hitler-Sympathisanten und der antisemitischen Übergriffe wächst, versuchen die meisten Juden, nach Grossbritannien zu gelangen, in die USA, selbst nach Shanghai. Dr. B. nutzt seine Position als Journalist – er schreibt für die Basler Nachrichten unter dem erklärten Hitler-Gegner Albert Oeri –, um Kontakte zu Diplomaten und einer ominösen Person zu knüpfen, die seiner Familie Visa in Aussicht stellt, falls er vertrauliche Informationen, die er als Journalist mitbekommt, weitergibt. Und damit greift Dr. B, ohne es zu ahnen, auf dramatische Weise in den Lauf der Weltgeschichte ein.