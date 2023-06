Menschen im Unterland – Daniel Huber (25), Spengler aus Neerach Der 25-jährige Daniel Huber ist seit 2017 Spengler. Ein Jahr arbeitete er in Neuseeland. Balz Murer

Daniel Huber (25), aufgewachsen und wohnhaft in Neerach, ist gelernter Spengler und hat seine Ausbildung im elterlichen Betrieb mit Abschluss im Jahr 2017 absolviert. Anschliessend weilte er für ein Jahr in Neuseeland und arbeitete dort auf seinem gelernten Beruf. Sein Fachwissen gab er an lokale Arbeitskollegen weiter.

Aktuell steht er in der Zusatzausbildung zum Spengler-Polier, die zwei Jahre dauert. Im elterlichen Betrieb hat er eine leitende Position inne und amtet neben seinem Vater als stellvertretender Geschäftsführer. Daniel Huber arbeitet gern mit den Händen, und das Arbeiten draussen beim Kunden gefällt ihm sehr. Der Familienbetrieb ist stark im Zürcher Unterland vernetzt und kann auf eine grosse Stammkundschaft zählen.

Kernkompetenzen von Daniel Huber und seinem achtköpfigen Team sind etwa komplexe Falzdachkonstruktionen oder Abflusskonstruktionen nach Mass, aber auch aussergewöhnliche Wünsche wie etwa ein Kupferpokal. Selbstständig zu arbeiten mit enger Einbindung des Auftraggebers und die entsprechende Arbeit von A bis Z auszuführen, motivieren Daniel Huber täglich von neuem.



