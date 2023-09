Die letzte Wahl

Jositsch wird wiederholt darauf angesprochen, wie er sich bei der Wahl um die Nachfolge von Simonette Sommaruga verhalten habe. Ihm wurde vorgeworfen, dass er sich nach dem ersten Wahlgang, in dem er 58 Stimmen erzielt hatte, nicht offiziell zurückgezogen habe, sprich sich vor der Vereinten Bundesversammlung nicht ans Rednerpult getreten sei. Er räumt ein: «Das kann man so oder so sehen.» Aber er habe sich innerhalb von Sekunden überlegen müssen, was er tun solle. Und er habe sich dagegen entschieden, vors Rednerpult zu treten. Er sagt: «Hätte ich es getan, wäre ich auch angegriffen worden.» Dann hätte man gesagt, er habe sich wieder produzieren müssen.