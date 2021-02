Bülach hilft Unternehmen und Selbstständigerwerbenden – Dank Corona-Soforthilfe weniger Sozialhilfegelder Bis jetzt hat Bülach rund 860’000 Franken Corona-Soforthilfe ausbezahlt. Die Stadt bewahrte damit bisher mindestens zwölf Personen davor, Gelder von der Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Daniela Schenker



Die Stadt Bülach leistet in der Corona-Krise finanzielle Soforthilfe. Bild: Patrick Gutenberg

Seit gut zehn Monaten unterstützt die Stadt Bülach Unternehmen und Organisationen, die von der Pandemie wirtschaftlich hart getroffen werden, mit Geldern aus der Corona-Soforthilfe. Diese Woche hat Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) vor dem Bülacher Parlament eine erste Bilanz gezogen.

2 Millionen Franken hatte der Stadtrat Ende März für die Soforthilfe genehmigt. Gedacht ist das Geld für Kleinunternehmen, Selbstständigerwerbende und Organisationen im Bereich Sport, Kultur und Gemeinnützigkeit. So will der Stadtrat die Liquidität der Unternehmen sichern und Sozialfälle vermeiden. Er tut dies mittels Darlehen, Defizitgarantien, Erlass von Gebühren und Mieten sowie der Kostenübernahme für ungenutzte Krippenplätze. «Entscheide über Leistungen bis zu 50’000 Franken liegen in der Kompetenz der Corona-Taskforce, über höhere Beträge entscheidet der Stadtrat», sagt Stadtschreiber Christian Mühlethaler auf Anfrage.