Martina Moser vor ihrem letzten Final – Dank ihrer Vorarbeit dürfen kleine Mädchen heute träumen Als Kind fehlten ihr die weiblichen Vorbilder, um an eine Karriere im Fussball zu glauben. Martina Moser hat sie trotzdem gemacht – und tritt nun als «Königin von Zürich» ab. Florian Raz

Martina Moser ist eine Vorreiterin im Frauenfussball. Am Montag endet ihre Karriere – mit der Chance auf das vierte Double ihrer Karriere. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Natürlich hat das kleine Mädchen aus dem Berner Oberland nicht von so etwas geträumt. 7916 Zuschauer im Cupfinal im Letzigrund, Zehntausende auf dem Helvetiaplatz, die sie mit dem Pokal in den Händen feiern. Der Trainer des Männerteams des FC Zürich, der sie im nationalen TV zur «Königin von Zürich« ausruft.

Trotzdem hat sie 26 Jahre später an diesem Montag die Chance, mit dem FC Zürich gegen Servette das vierte Double ihrer Karriere zu gewinnen. So oder so tritt sie danach als eine der erfolgreichsten Fussballerinnen der Schweiz zurück. Und als eine, die so manche Grenze gesprengt hat.