ZUgespitzt – Danke für den Kaffee, Monsieur Berset

Träumen ist erlaubt, auch wenn es letztlich statt auf die Malediven wohl eher auf die Lägern geht. Foto: Archiv

Die Buchstaben der Schlagzeile sind fett: Die Krankenkassenprämien sinken! Und das erstmals seit 2008. Überbringer der Frohbotschaft ist Gesundheitsminister Alain Berset. Es sei ihm gegönnt. Wenn diese so rare Ersparnis kein Grund zur Freude ist – und zur Beflügelung der Fantasie. Was würde ich mir mit dem nicht in die die Grundversicherung investierten Geld alles leisten können: gediegene Essen im Gourmettempel, die neuen, total angesagten Joggingschuhe, ein Massage-Abo gegen die Homeoffice-Rückenschmerzen. Kurzfristig liebäugelte ich gar mit einem Abstecher an einen perlenweissen Sandstrand, an dem mir Monsieur Berset ein eisgekühltes Glas «Cru de l’Hôpital» – diesen Weissen gibt es in seinem Heimatkanton Freiburg tatsächlich – an den Liegestuhl servieren würde. Etwas Erholung und Sonne täten auch ihm bestimmt gut.