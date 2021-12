GC-Spieler Hayao Kawabe – Dann bleibt er stehen und denkt: «Das darf nie vergessen gehen» Er kommt aus Hiroshima, die Geschichte der Stadt begleitet ihn seit je. Bei GC führt sich Hayao Kawabe mit einem Lied zum Mitjohlen ein – und überwindet auch so die Einsamkeit. Marcel Rohner

Ein koreanischer Scout hat ihn entdeckt und GC ihn nach Europa geholt: Hayao Kawabe, japanischer Nationalspieler. Foto: Urs Jaudas (Tamedia)

In Japan interessieren sich die Menschen nicht sonderlich für die Schweizer Super League. Entsprechend schwierig ist es für die Familie Kawabe, ihrem Sohn Hayao bei der Arbeit zuzusehen. Doch der Mittelfeldspieler hat einen Weg gefunden, «muss ich halt Tore schiessen», denkt er sich, so komme er in den Nachrichten, so sei er auf Instagram zu sehen.

In den ersten neun Ligaeinsätzen für die Grasshoppers traf Kawabe nie. In den letzten fünf Spielen dreimal, besonders schön gegen Servette. Das macht ihn zum drittbesten Torschützen des Teams, hinter Kaly Sène und Léo Bonatini. «Ja, ja, Bonatini only Penalty», sagt Kawabe und lacht. Er ist eben doch ein kleines Schlitzohr, wie GC-Geschäftsführer Shqiprim Berisha sagt.