Corona-Hotspot Triest – Dann wurde es dem Bürgermeister zu viel In Triest haben Zertifikatsgegner wochenlang demonstriert: Nun explodieren die Infektionszahlen – und Rom schränkt das Demonstrationsrecht im ganzen Land ein. Oliver Meiler aus Rom

Eine kleine, aber sehr laute Minderheit: Mitglieder der Protestbewegung «No Pass» bei einer Kundgebung am 6. November in Triest. Foto: Paolo Giovannini (EPA)

Triest ist nicht gerade das Zentrum Italiens. Die Stadt liegt so weit im Nordosten des Landes, dass sie schon Mitteleuropa ist. In den vergangenen Wochen aber war sie plötzlich sehr präsent in den Köpfen der Italiener. Es verging nämlich kaum mehr ein Tag, an dem sie nicht in den Abendnachrichten erwähnt wurde – immer im selben Zusammenhang. Triest war gewissermassen zur Hauptstadt der «No Pass» und «No Vax» geworden, zum Zentrum also der Zertifikats- und Impfgegner. Die prachtvolle Piazza dell’Unità d’Italia war ihre Bühne, ihr Schaufenster.

Hauptantreiber des Protests waren zunächst die Hafenarbeiter. Sie drohten damit, die logistische Drehscheibe im internationalen Handel lahmzulegen, wenn die Regierung den Green Pass, der seit dem 15. Oktober für Arbeiter in allen Ämtern und Firmen gilt, nicht zurückziehe. So weit kam es nicht, auch die Blockade blieb aus, und die Hafenarbeiter zogen sich zurück. Doch die Kundgebungen gingen weiter. Tausende kamen jeweils auch aus anderen Regionen Italiens, eine heterogene Schar von Menschen ohne Sinn fürs Abstandhalten und fürs Maskentragen. Bis es dem Bürgermeister zu viel wurde, und das ist kein Wunder.