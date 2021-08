Schulstart in Zürich – Darauf freuen sich die neuen Schülerinnen und Schüler besonders Für Tausende von Kindern beginnt am Montag ein neuer Lebensabschnitt. Ein Mädchen und zwei Buben erzählen von ihrem grossen Tag. Corsin Zander

Santiago (6) ist bereit für seinen ersten Schultag. Foto: Sabina Bobst

Über 155’000 Schülerinnen und Schüler gehen am Montag nach den Sommerferien im Kanton Zürich in die Volksschule. Vor fünf Jahren waren es noch 140’000. Wegen der wachsenden Anzahl hat der Kanton Zürich 98 neue Klassen an der Primar- und 19 neue Klassen an der Sekundarschule eröffnet. Viele Kinder gehen zum allerersten Mal in den Kindergarten (15’500), die Primarschule (16’000) oder in die Sekundarschule (11’000).

Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Drei Kinder haben dieser Zeitung vom grossen Tag erzählt. So ganz genau wissen sie noch nicht, was sie erwarten wird, sie sind aufgeregt. Doch sie freuen sich auf den ersten Schultag, auch wenn einige gute Freundinnen und Freunde jetzt nicht mehr mit ihnen zur Schule gehen werden.