Nach dem gloriosen Sieg der Nati – Darf man die WM in Katar geniessen? Was für ein Sieg! Was für ein Triumph! Die Schweiz darf an die Fussball-WM. Und stellt damit die Fans vor ein Dilemma: Soll man das unterstützen, eine Weltmeisterschaft in Katar? Christian Zürcher , Philipp Loser Philippe Zweifel

Ein einziger Freudentaumel in Luzern: Die Schweizer Nationalmannschaft feiert die WM-Teilnahme in Katar. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Menschen stehen, sie singen, sie schwingen Kuhglocken, sie rufen Namen in die Nacht. Xherdan Shaqiri! Ruben Vargas! Noah Okafor! Liebesbotschaften an die Helden eines gloriosen Abends in Luzern. 14’300 Menschen in Ekstase.

Gewöhnlich hasten Fussballfans nach dem Schlusspfiff aus dem Stadion – bloss nicht im Stau stehen. Nun bleiben sie. Wegen der Schweizer Nationalmannschaft. Mit 4:0 hat das Team an diesem Abend die Bulgaren überrannt. Die Schweiz fährt an die Weltmeisterschaft. Sie lässt Italien hinter sich zurück, den amtierenden Europameister. Und sie macht das auf eine Art und Weise, die einen zurücklehnen und schwelgen lässt: Das war richtig gut.