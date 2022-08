Pro und Kontra – Darf man diesen Sommer geniessen? Es herrscht gerade eine traumhaft mediterrane Stimmung. Oder eine verheerende Hitze, die auf Schlimmeres hindeutet. Über die Wahrnehmung des Klimas kann man sich streiten. Yann Cherix Sandro Benini

Sommer auf dem Bullingerplatz in Zürich. Eine junge Frau badet im kühlen Wasser des Brunnens. Foto: Urs Jaudas

Ja Yann Cherix

«Einer der besten Sommer meines Lebens», hörte ich mich in der Bürokantine sagen. Es war an meinem ersten Arbeitstag nach den Ferien, als ich mich in kleiner Runde zu dieser Aussage habe hinreissen lassen. Laue Nächte an Musikfestivals, lange Abende auf der Restaurantterrasse, Baden im Bergsee. Sommerferien!