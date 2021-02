Eishockey: Klotener Personalien – Dario Meyer bleibt bis zum Saisonende in Kloten Der EHC Kloten hat mit Blick auf das Playoffs erste Transfers getätigt, oder im Fall von Dario Meyer Verpflichtung definitiv gemacht. Roland Jauch

Dario Meyer bleibt dem EHC Kloten länger als ursprünglich geplant erhalten. Foto: Leo Wyden

Dario Meyer, der im Januar vom HC Davos ursprünglich nur mit einer B-Lizenz nach Kloten gekommen war, ist definitiv und bis Saisonende Teil des EHC Kloten. Dazu wechselt per 15. Februar, also ab dem Montag nach dem Spiel gegen Winterthur, mit Daniel Guntern der aktuelle Goalie des EHCW nach Kloten. Gunterns Vertrag läuft ebenfalls bis zum Saisonende.

Verteidiger David Stämpfli und Stürmer Greg Halberstadt werden dagegen per sofort und bis zum Saisonende an den EHC Olten ausgeliehen. Mit der Klausel, dass die Oltner sie in einem eventuellen Playoff-Duells mit Kloten nicht einsetzen dürfen. (jch)