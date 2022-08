Neu in Bülach – Darum bringt Misanto ein zweites Testzentrum ins Unterland Seit dem 15. August betreibt Misanto im Digital Health Center das zweite Testzentrum im Zürcher Unterland. Nicht nur auf Coronaviren wird getestet. Ruth Hafner Dackerman

So sieht es aus im neuen Misanto-Testzentrum im Digital Health Center in Bülach. Foto: Balz Murer (mu)

PCR-Tests sind wieder zunehmend gefragt. Kunden, welche symptomatisch seien, kämen vermehrt vorbei, stellt Carol Krech fest. Sie ist COO des Gesundheitsdienstleisters Misanto. Und dieser hat im Digital Health Center (DHC) an der Schützenmattstrasse 14 in Bülach ein neues Testzentrum eröffnet, gleich beim neu eröffnete Glasi-Areal. Alles in allem ist es dort aber noch relativ ruhig.