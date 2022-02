Rücktritt im Kantonsrat – Darum gibt SVP-Kantonsrat Beat Huber das Amt vorzeitig ab Nach fast elf Jahren im Kantonsrat trat der Buchser SVP-Politiker Beat Huber zurück. Der Rücktritt war von langer Hand geplant. Anna Bérard

Bei den Podiumsdiskussionen im Unterland war Beat Huber als SVP-Vertreter oft zu sehen. Archivbild: Leo Wyden

Mit dem Rücktritt aus dem Kantonsrat hat Beat Huber die politische Karriere beendet. Seit Mai 2011 politisierte der heute 56-jährige Buchser für die SVP im Kantonsrat. Am 12. Januar hat er letztmals an einer Sitzung teilgenommen. In der Partei bleibt Huber aber weiterhin aktiv: als Sektionspräsident in seinem Wohn- und Arbeitsort Buchs und als Vorstandsmitglied in der SVP Kanton Zürich.

Nachfolge für die Wahlen 2023 aufbauen