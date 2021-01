Wahlsonntag am 7. März – Darum ist das Friedensrichteramt in Otelfingen so begehrt Drei Otelfinger und zwei Auswärtige stellen sich als Friedensrichter in Otelfingen zur Wahl. Das grosse Interesse am Streitschlichten erstaunt. Anna Bérard

Die Friedensrichterin empfängt zerstrittene Parteien in ihrem Büro im Gemeindehaus. Im Bild die Kirche Otelfingen. Foto: Leo Wyden

Nach 18 Jahren als Friedensrichterin in Otelfingen gibt Silvia Flury den Stab nun weiter. Fünf Personen wollen das Amt übernehmen. Wer künftig die Streitfälle im Dorf am Lägernsüdfuss schlichten darf, entscheidet das Stimmvolk am 7. März an der Urne.

Das grosse Interesse am Amt kommt für die 70-jährige Otelfingerin nicht überraschend. «Es ist eine sinnstiftende und befriedigende Aufgabe, wenn Leute, die zerstritten sind und selber keine Lösung mehr finden, wieder ins Gespräch miteinander kommen», sagt Flury. Immerhin gebe es bei über der Hälfte der Fälle eine Lösung. Bei den Streitfällen in Otelfingen geht es zur Hälfte um arbeitsrechtliche Konflikte, beispielsweise um Arbeitszeugnisse oder Lohnforderungen, wenn das Arbeitsverhältnis nicht einvernehmlich aufgelöst worden ist, und zur Hälfte um Forderungsklagen, um offene Rechnungen also.