Auffallender Fluglärm – Darum ist es nachts am Himmel nicht ruhig In der Nacht auf Freitag flogen zwei Maschinen weit nach Mitternacht übers Unterland. Elf Starts und Landungen waren es zwischen 23 und 23.30 Uhr. Anna Bérard

Ein Airbus der Swiss wartet auf die Startfreigabe auf der Piste 28. Foto: Heinz Diener (Archiv)

Flugzeuge, die mitten in der Nacht starten und landen, sorgen immer wieder für Ärger im Unterland. Wer in der Nacht auf Freitag nicht tief geschlafen hat, hat möglicherweise weit nach Mitternacht ein Flugzeug gehört und eine Stunde später noch ein zweites. Ein Blick auf die Plattform Flightradar24.com, die den Flugverkehr weltweit in Echtzeit abbildet, zeigt, dass tatsächlich zwei Flugzeuge zu hören waren. Um 0.43 Uhr landete eine Maschine in Kloten. Und eine Stunde später, um 1.49 Uhr, startete eine.