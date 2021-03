Schweiz: Ecopop fordert Rechte für Mädchen

Frauen und Mädchen sollen über ihre sexuelle Gesundheit selber bestimmen können. Deshalb soll der Zugang zu sexueller Aufklärung, Verhütungsmitteln und selbstbestimmter Partnerwahl eine Selbstverständlichkeit werden, fordert die Umweltorganisation Ecopop am Internationalen Frauentag.

Um Schwangerschaften von Teenagern zu verhindern brauche es gezielte Aufklärung und Zugang zu modernen Verhütungsmitteln, vor allem in Ländern im südlichen Afrika, teilte die Vereinigung für Umwelt und Bevölkerung (Ecopop) am Montag mit. Die Organisation fordert deshalb die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) dazu auf, die «Pille danach» in ihren Projekten mit Jugendlichen zu integrieren. Auch das Recht auf Familienplanung solle durchgesetzt werden.

Die DEZA solle zudem mehr finanzielle Mittel in die Bereitstellung von Aufklärungsunterricht, medizinischer Beratung und die Bereitstellung von Verhütungsmitteln investieren. Die Integration von Familienplanungsprogrammen sollte in allen Projekten, welche direkt mit jungen Männern und Frauen arbeiten zur Pflicht werden. Sogar in Ländern mit einer hohen Schulungsrate von Mädchen bleibe der Anteil der Teenager-Schwangerschaften erschreckend hoch.

Aufklärung über Genitalverstümmelung

Ecopop fordert im Weiteren eine härtere Strafverfolgung von Genitalverstümmelung. Das Thema Mädchenbeschneidung sei auch in der Schweiz präsent, laut Schätzungen sollen demnach in der Schweiz rund 15‘000 Frauen und Mädchen leben, welche hier oder in ihrem Ursprungsland beschnitten worden seien. Mädchen sollen darüber vom aufgeklärt werden, zum Beispiel im Rahmen schulärztlicher Untersuchungen. Eltern aus entsprechenden Kulturkreisen sollten darauf hingewiesen werden, dass Mädchenbeschneidung in der Schweiz verboten ist.

Ecopop geht davon aus, dass es auch in der Schweiz Zwangsehen gibt, obwohl diese seit 2013 verboten sind. Hier soll mit restriktiven Massnahmen angesetzt werden, so unter anderem mit einer zwingenden Ausschaffung von verurteilten Ehepartnern und Familienangehörigen, welche eine Zwangsehe in ihrem Ursprungsland oder in der Schweiz arrangiert haben.