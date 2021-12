Die Feelgood-Story vom Obersee – Darum lohnt es sich, Vertrauen zu schenken Die Rapperswil-Jona Lakers verblüffen die Konkurrenz und führen wieder einmal vor, worauf es im Eishockey wirklich ankommt. Simon Graf

Die Überraschung der Saison: Roman Cervenka (vorne) und seine Lakers-Kollegen stürmten auf Rang 2. Foto: Thomas Oswald (Freshfocus)

Der Höhenflug der Rapperswil-Jona Lakers ist auch eine Art Weihnachtsgeschichte. Weil sie einen tieferen, tröstlichen Sinn hat. Nämlich diesen: Es lohnt sich, Menschen Vertrauen zu schenken. Beginnen wir mit Sandro Zangger. Im Sommer 2020, vor seinem zweiten Vertragsjahr in Lugano, eröffnete ihm sein damaliger Coach Serge Pelletier: «Ich sehe für dich keine Rolle bei uns.» Der frühere Captain des U-20-Nationalteams wurde ins Farmteam Ticino Rockets in die Swiss League abgeschoben. Dort bestritt er 28 Spiele, mehr als die Hälfte der Saison.

«Das war auch eine Erfahrung», sagt der 27-Jährige und schmunzelt. In Biasca verlieren sich manchmal kaum 100 Zuschauer in die Halle. «Ich dachte, ich würde von Lugano zu einem anderen Team getauscht», sagt Zangger. «Aber viele Clubs hatten wegen Corona Einstellungsstopp.» Also musste er da durch. Seine Karriere geriet ins Stocken, in diesem Frühjahr griff er nach dem vielleicht letzten Strohhalm und sagte zu für ein Tryout bei den Lakers.