Nach dem Ja zum Covid-Gesetz – Darum raunt man nun in Obwalden über den Kanton Schwyz Im Juni Nein, am Sonntag Ja: Sechs Kantone sind bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz gekippt. Weshalb eigentlich? Ein Besuch in Sarnen und Erstfeld. Christian Zürcher Gregor Poletti Markus Häfliger Yann Cherix

Auch eine Batterie von Nein-Plakaten konnte in Obwalden das Ja zum Covid-Gesetz nicht verhindern. Foto: Urs Jaudas

Am Tag danach in Sarnen. Im Gasthaus zur Linde, Spezialität Kutteln mit Reibkäse, sitzen neun Männer und eine Frau hinter Kaffee, Bier und Jasskarten. Es geht um den Schnee. Sie sprechen darüber, wo es im Kanton wie viele Zentimeter hingeworfen hat. 30 Zentimeter auf dem Brünig! Das Ja zum Covid-Gesetz ist an diesem Montagnachmittag weit weg. Kein Thema.

Dabei geschah am Sonntag in Obwalden fast schon Spektakuläres. Der Kanton ist von einem deutlichen Nein (57 Prozent) bei der ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz im Juni zu einem Ja (51,2 Prozent) gekippt. Besonders gut konnte man das in Sarnen beobachten. Lautete das Verhältnis im Juni noch 2357:2764 bei den Ja- zu Nein-Stimmen, hiess es am Sonntag plötzlich 2961:2612. Die Menschen haben ihre Meinungen geändert. Warum?