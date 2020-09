Problemlose Geburt – Das 1000. Baby am Spital Bülach heisst Anastasia Gesund um munter kam am Mittwoch das 1000. Baby des Jahres am Spital Bülach zur Welt. Fabian Boller

Vater Massimo de Donno und Mutter Ylenia de Donno freuen sich über die Geburt ihrer Tochter Anastasia. Foto: Sibylle Meier

Am 16. September war es so weit: Das 1000. Baby des Jahres erblickte im Spital Bülach gesund und munter das Licht der Welt. Der geplante Kaiserschnitt wurde um 8.42 ausgeführt. Die Eltern Massimo und Ylenia de Donno gaben dem Mädchen den Namen Anastasia. Das Baby wog bei seiner Geburt 2,9 Kilo. Am Samstag dürfen Mutter und Kind das Spital verlassen. Es ist das erste Kind des jungen Paares.

Und hier noch die süssesten Babyfotos der letzten Monate aus dem Spital Bülach: