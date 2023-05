Brüttenertunnel & Co. – Das 2,9-Milliarden-Projekt im Überblick Mit einem Flugblatt haben die SBB die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden über die bevorstehenden Infoanlässe informiert. Wir erklären, wann und wo es worum geht. Alexander Lanner

In den kommenden Tagen informieren die SBB über das Grossprojekt «Mehrspur Zürich–Winterthur» mit Gesamtkosten von geschätzten 2,9 Milliarden Franken. Zentrales Element dabei ist der rund 9 Kilometer lange Brüttenertunnel. Daneben sind alle Gemeinden – konkret Bassersdorf, Dietlikon, Wallisellen und Winterthur – ganz unterschiedlich, aber sehr direkt von weiteren baulichen Massnahmen betroffen. Wann die einzelnen Informationsveranstaltungen stattfinden und was genau in welcher Gemeinde geplant ist, erfahren Sie hier.