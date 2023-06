RPK empfiehlt Ablehnung – Das 30-Millionen-Projekt spaltet Weiach Die RPK hat empfohlen, ein teures Bauprojekt an der Urne abzulehnen. Allerdings ist noch nicht einmal klar, ob die Abstimmung überhaupt stattfinden kann. Astrit Abazi

Noch ist nicht klar, ob die Abstimmung am 18. Juni definitiv stattfinden kann. Archivbild: Francisco Carrascosa

Es geht um viel Geld in Weiach. Am 18. Juni steht ein Projekt zur Abstimmung, welches die Zukunft der kleinen Gemeinde in vielerlei Hinsicht prägen wird. Um genau zu sein, stehen rund 30 Millionen Franken für ein Bauprojekt auf dem Areal der Primarschule im Raum. Damit will Weiach den dringend benötigten Schulraum bereitstellen und gleich mehrere Schwächen in der Infrastruktur beseitigen. Nach intensiver Planung und oft hitzigen Diskussionen liegt endlich die Abstimmungsvorlage vor und damit auch die Einschätzung der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Diese empfiehlt einstimmig, das Projekt abzulehnen.