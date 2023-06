Lösung gefunden – Das Ärztezentrum Rafz ist gerettet Dieser Rettungseinsatz war nicht medizinischer Art, betrifft aber die medizinische Versorgung. Das Fortbestehen des Ärztezentrums Rafz ist gesichert. Martin Liebrich

Die Land Permanence AG aus Henggart übernimmt das Ärztezentrum Rafz. Foto: Madeleine Schoder (Archiv)

Erst brach Nervosität aus, dann gab es Zusicherungen seitens des Gemeindepräsidenten, und nun wurde eine Lösung gefunden für das Hausärztezentrum in Rafz. Nachdem öffentlich geworden war, dass es um die Praxiskette Medium Salutis GmbH des Arztes Thomas Haehner schlecht steht, blickte man in Rafz zunehmend besorgt auf die Entwicklung im Ärztezentrum. In Niederweningen wurde eine Praxis der Kette geschlossen, und in Rafz verschwand eine Ärztin. Auch die Website war plötzlich weg. Gerüchte machten die Runde, wonach die Praxis geschlossen sei. Gemeindepräsident Kurt Altenberger erklärte am Freitag gegenüber dieser Zeitung, das sei falsch. Die Praxis sei offen, deren Zukunft allerdings auch. Er liess gleichzeitig durchblicken, man sei in Verhandlungen mit einem neuen Partner, der die Praxis weiterbetreiben wolle.