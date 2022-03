Protestierende zahlen einen hohen Preis: Russische Polizisten nehmen in St. Petersburg Kriegsgegner fest. Foto: Olga Maltseva (AFP)

Es ist ein Sanktionshagel, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat: vom Stopp der Gaspipeline Nordstream bis zur Schliessung von westlichen Computershops, Modeläden und Autofabriken in Russland. Der Kreml stösst mit der Invasion in der Ukraine auf eine fast geschlossene Mauer der Ablehnung. Auch die politischen Rücksichten hat man fallen lassen: Präsident Wladimir Putin persönlich ist nun auf der Sanktionsliste. Diesmal besteht kein Zweifel an der Botschaft: Moskau hat alle Grenzen des Annehmbaren überschritten.