Vier Kandidierende für einen Sitz – Das Amt im Gemeinderat Schleinikon ist begehrt Zwei Frauen und zwei Männer wollen den freien Posten als Gemeinderatsmitglied. Am 27. September entscheidet das Stimmvolk, wer das Amt übernimmt. Barbara Gasser

Die Schleinikerinnen und Schleiniker entscheiden am 27. September, wer von den vier Kandidierenden den freien Sitz im Gemeinderat übernimmt. Foto: Michael Caplazi

Terzio Burri sagt von sich, er pflege einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen, könne gut zuhören, er bringe aber auch Kritik an, wenn er etwas zu bemängeln habe. Der 46-Jährige ist in Niederweningen aufgewachsen und heute dort als selbstständiger Unternehmer tätig. Seit 2011 lebt er mit seiner Lebenspartnerin in Schleinikon. Seine Motivation für eine Kandidatur für den Gemeinderat ist unter anderem, das Dorfleben zu stärken.