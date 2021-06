Mobbing unter Müttern – «‹Das arme Kind› – diesen Kommentar kann ich nicht mehr hören» Promis wie Emily Ratajkowski oder Meghan Markle werden besonders kritisiert, seitdem sie Mütter sind. Nun wehrt sich die Influencerin Sara Leutenegger gegen das Mom Shaming. Denise Jeitziner

«So hält man doch kein Baby!» Die Empörung auf Emily Ratajkowskis Instagram-Post mit Sohn Sylvester Apollo Bear alias Sly war riesig. Foto: Instagram/Emily Ratajkowski

Das Model Emily Ratajkowski hat ihren drei Monate alten Sohn Sylvester Apollo Bear «falsch» gehalten – nur mit einer Hand statt mit beiden – und dafür den Shitstorm ihres Lebens kassiert. Die Empörung unter ihren 27,8 Millionen Followern wurde wohl zusätzlich angeheizt, weil die 30-Jährige auf dem beanstandeten Foto ihren Body im ultraknappen Bikini zeigt und dabei scheinbar mehr auf sich und ihre Pose fokussiert ist statt auf das Baby in ihrem Arm.

Die Kommentarfunktion hat sie zwar kurzerhand deaktiviert, die Gehässigkeiten verlagerten sich aber schnell auf andere Kanäle in den sozialen Medien. Der Tenor: Wie kann sie nur? So hält man kein Baby! Und warum ist die so kurz nach ihrer Geburt überhaupt schon wieder so dünn?»