Eine aussterbende Kunst – Das Auge isst mit Ein neuer Bildband mit europäischen Menükarten aus den Jahren 1800 bis 2000 zeigt: An schön gestalteten Karten kann man sich nicht sattsehen – was sie deutlich attraktiver macht als QR-Codes. Johanna Adorján

Speisen auf dem Flugzeugflügel: Eine Menükarte der Swedish Air Lines aus dem Jahr 1945. Foto: Taschen/ Jim Heimann Collection

Die Lektüre eines neuen Bildbands über das Design historischer europäischer Speisekarten macht so glücklich und zufrieden, dass die These aufgestellt werden muss, dass schön gestaltete Menüs an sich schon satt machen. Man hätte ja denken können, über 450 Seiten voll mit Aufzählungen prachtvoller Gerichte liessen einen hungrig zurück. Das Gegenteil ist der Fall. Man kann sich offenbar an Schönheit sattsehen. Was mal wieder zeigt, wie klug die Menschen früher waren, die wussten, dass gutes Menükarten-Design der Völlerei entgegenwirkt.



Wie arm sind wir dagegen heute, wo wir im Restaurant vom Servicepersonal mit der Aufforderung empfangen werden, unsere Handys rauszuholen und einen QR-Code zu scannen, der in irgendeiner Ecke unseres Tisches klebt. Und so tatschen wir also auch abends noch notgedrungen auf dem blöden verschmierten Display unseres elenden Mobiltelefons herum, das zu dieser Uhrzeit eine Batterieleistung von höchstens noch elf Prozent aufweist, also jeden Moment den Dienst versagen wird.