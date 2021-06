Interview mit Mobilitätsforscher - «Das Auto wird in Zukunft noch viel attraktiver werden»

«Das Auto wird in Zukunft noch viel attraktiver werden»

In der Pandemie dient das Auto als Schutzpanzer vor Viren. Was sagt uns das über die Zukunft der Mobilität?

In der Tat sehen wir aktuell einen Trend in Richtung individueller Mobilität. Aber die Corona-Phase stellt kein Modell für die Zukunft dar. Mehr Autoverkehr können wir uns in der Stadt schon aus Flächeneffizienzgründen gar nicht leisten. Besitzautos, die 95 Prozent der Zeit nur herumstehen und nutzlos Fläche verbrauchen, verhindern eine lebensfreundlichere Gestaltung unserer Strassenräume.