Statistik der Wohnbaupreise - Das Bauen im Grossraum Zürich verteuert sich leicht

Der Zürcher Index der Wohnbaupreise ist zwischen April 2020 und April 2021 um 1,2 Prozent gestiegen. In den einzelnen Bereichen haben sich die Preise unterschiedlich entwickelt, wie Statistik Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte.

So hat sich im Grossraum Zürich insbesondere der Bereich «Rohbau 1" verteuert. Hier wird ein Plus von 4,5 Prozent ausgewiesen. Dieser Bereich wird im Index mit 29,5 Prozent gewichtet, er ist im Index die mit Abstand bedeutendste der 16 berücksichtigten Gruppen.

Corona macht Finanzierung, Lager und Toiletten billiger

Auch bei den Gruppen «Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen» sowie «Rohbau 2» waren mit plus 4,6 beziehungsweise plus 3,4 Prozent deutliche Preisanstiege zu verzeichnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Gemäss Statistik sind in verschiedenen Bereichen die Preise im Coronajahr auch gesunken. So verbilligten sich auch die Gruppen «Sanitäranlagen» um 5,1 Prozent, «Finanzierung ab Baubeginn» um 2,1 Prozent sowie «Transport- und Lageranlagen» um 1,9 Prozent.

Der Zürcher Index der Wohnpreise wurde überarbeitet und auf eine neue Basis gestellt – per April 2020 auf 100 Punkte. Der Anstieg auf 101,2 Punkte im April 2021 entspricht damit einem Plus von 1,2 Prozent. Im Jahr davor war gemäss Statistik Stadt Zürich ein Rückgang um 0,1 Prozent zu verzeichnen gewesen.

