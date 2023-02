Im Wahlkampf blüht er auf: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan (AFP)

Es ist die schwerste Naturkatastrophe für die Türkei seit Jahrzehnten: eine aberwitzige Kette von Erdbeben und Nachbeben, im tiefsten Winter und in der seit Jahrzehnten von Armut und politischer Unruhe geprägten Südosttürkei. Als ob dies nicht reichte an Willkür der Natur, erschütterte die Urgewalt auch das angrenzende Nordsyrien. Dort drängen sich Millionen von Bürgerkriegsflüchtlingen in Elendslagern: eine grenzübergreifende Superlativ-Katastrophe, mit Tausenden Opfern.