ZSC Lions auf Playoff-Kurs – Das Bedauern des Captains – dabei hätte es ein Hockeyfest werden können Trotz 3:2-Sieg in Davos war es für Patrick Geering kein perfekter Abend. Sondern auch einer, um in Erinnerungen über die gute Vor-Corona-Zeit zu schwelgen. Kristian Kapp

Duell in Retro-Jerseys: ZSC-Captain Patrick Geering (vorne) im Zweikampf mit dem Davoser Stürmer Fabian Ritzmann. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Musik, die am Donnerstag kurz nach 22 Uhr im Südteil der Davoser Eishalle durch den Gang hallt, ist ohrenbetäubend. Bryan Adams’ «Summer of ’69», es könnte eine Hommage ans Retro-Spiel zwischen dem HCD und den ZSC Lions sein. Die beiden Mannschaften haben soeben in werbefreien Jerseys gespielt, die Bündner werden 2021 100 Jahre alt.

Doch das wäre zu viel hineininterpretiert, die Zürcher feiern ganz einfach ihren 3:2-Sieg, der sie fast hundertprozentig ins Playoff bringt – in den letzten beiden Spielen (am Samstag gegen Lausanne, am Montag in Langnau) brauchen sie höchstens noch einen Punkt, es könnte wohl auch mit zwei Nullern reichen. Und die Lautstärke? «Wir sind in mehrere Garderoben aufgeteilt, die Musik soll überall gehört werden», erklärt Captain Patrick Geering lachend, während ZSC-Materialwart Paul Berri hinter ihm schimpfend den Pegel runterschraubt, weil man ja sein eigenes Wort nicht mehr höre.