Jeder zehnte Arbeitsplatz in der Region Zürich und jeder sechste Wertschöpfungsfranken gingen 2021 auf den Finanzsektor zurück: 97’000 Menschen arbeiten in diesem Bereich. 42’400 davon alleine im Banken-Sektor.

Entsprechend hoch dürfte auch der Anteil des Finanzplatzes an den Steuereinnahmen des Kantons sein.

In der Stadt Zürich trägt der Finanzsektor mit 27 Prozent zur städtischen Bruttowertschöpfung bei. Der Finanzplatz-Monitor des Kantons rechnet vor, dass 67 Prozent der 29,9 Milliarden Franken in der Stadt Zürich erwirtschaftet werden. Also rund 20 Milliarden Franken.