Geldblog: Risikoarm investieren – Das bieten 3b-Versicherungen Renditechancen, Risikoschutz und Steuervorteile: Geldexperte Martin Spieler erklärt die Vor- und Nachteile kapitalbildender Versicherungen der Säule 3b. Martin Spieler

Mehr Rendite, weniger Risiko: Kapitalbindende Versicherungen beschränken das Anlagerisiko auf ein Minimum. Illustration: Christina Baeriswyl

Vielleicht können Sie mir hier einen Rat geben, ob sich eine Anlage in den Fonds Helvetia Value Trend lohnt? Ich würde 100'000 Franken investieren und kann gerne die 10 Jahre abwarten, ohne darauf angewiesen zu sein. Leserfrage von P.S.

Wenn Sie in Helvetia Value Trend investieren, nutzen Sie für Ihr Investment eine kapitalbildende Versicherung der Säule 3b. Sie kombinieren eine Anlage mit Kapitalgarantie mit einer Risikoversicherung. Auf der einen Seite profitieren Sie von einem Kapitalschutz und auf der anderen Seite können Sie an der Entwicklung der Finanzmärkte partizipieren, ohne dass Sie starken Anlagerisiken ausgesetzt sind.

Konkret bietet Helvetia Value Trend einen Kapitalschutz von fast 98 Prozent, da Ihnen der Versicherer am Ende der Laufzeit eine garantierte Kapitalauszahlung von 97'849 Franken bietet. Im Todesfall werden 100'784 Franken garantiert. Darüber hinaus haben Sie die Chance, eine attraktive Anlagerendite zu erwirtschaften, da das Vehikel an eine Index-Strategie gekoppelt ist und das Kapital breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Obligationen angelegt wird. Bei 5 Prozent jährlicher Rendite würden Sie am Ende der Laufzeit über 160'000 Franken ausbezahlt bekommen, wird in der Produktbeschreibung vorgerechnet.

Während der ganzen Laufzeit muss lediglich der Rückkaufswert als Vermögen versteuert werden.

Das ist rechnerisch richtig. Allerdings würde ich nicht mit einer solche hohen Jahresrendite rechnen. Realistischer scheint mir eine jährliche Rendite von 1 bis 3 Prozent, womit Sie nach Ablauf zwischen rund 111'000 und 134'000 Franken ausbezahlt bekämen. Bei einer negativen Marktentwicklung würde der Kapitalschutz zum Zuge kommen.

Wichtig zu wissen ist, dass die erzielten Gewinne aus der Anlagestrategie periodisch abgesichert werden. So haben Sie einen erhöhten Schutz. Unabhängig von der Partizipation an den Finanzmärkten beinhaltet das Instrument einen Todesfall-Risikoschutz. Ausserdem hat man Steuervorteile im Rahmen der freien Vorsorge der Säule 3b. Während der ganzen Laufzeit muss lediglich der Rückkaufswert als Vermögen versteuert werden. Investoren, die beim Abschluss mindestens 50 Jahre alt sind, kommen in den Genuss von weiteren Steuervorteilen.

Generell gilt: Damit man von der einkommenssteuerrechtlichen Privilegierung gemäss Artikel 20 und Artikel 24 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer profitieren kann, muss im Rahmen der Säule 3b der Vertragsabschluss vor Vollendung des 66. Altersjahres des Versicherungsnehmers geschehen, mindestens eine fünfjährige Vertragslaufzeit bei klassischen Produkten und bei nicht-klassischen mindestens eine zehnjährige Laufzeit bestehen und die Auszahlung der Altersleistung frühestens ab dem vollendeten 60. Altersjahr des Versicherungsnehmers erfolgen.

Wenn Sie keinen Risikoschutz benötigen, können Sie auch ein reines Kapitalschutzprodukt nutzen, das an einen oder mehrere Indizes gekoppelt ist.

Die 2,5-prozentige eidgenössische Stempelsteuer wird bei diesem Produkt durch die Helvetia übernommen. Aus meiner Sicht eignet sich das Produkt für Leute, die hohe Sicherheit suchen, aber dennoch an den Finanzmärkten partizipieren möchten. Ihr Kapital wäre während zehn Jahren gebunden und daher kommt eine Investition nur infrage, wenn man das Geld während dieser Laufzeit ganz sicher nicht benötigt, was bei Ihnen offenbar der Fall ist.

Sie müssen sich zudem fragen, ob Sie wirklich einen Todesfallrisikoschutz brauchen oder nicht. Ein solcher kann je nach persönlicher Lebens- und Familiensituation durchaus sinnvoll sein, hat aber seinen Preis in Form von anfallenden Gebühren. Wenn Sie keinen Risikoschutz benötigen würden, können Sie auch ein reines Kapitalschutzprodukt nutzen, das an einen oder mehrere Indizes gekoppelt ist. Hier gilt es aber zu beachten, dass Sie ein Emittentenrisiko tragen würden bezüglich der Bank, welche das entsprechende Kapitalschutzprodukt herausgibt. Würde die Bank in Schieflage geraten, riskieren Sie, Ihr Geld trotz Kapitalschutz zu verlieren. Bei einer Versicherung sind die Auflagen bezüglich Schutz der Versichertengelder noch strenger als bei einer Bank – weshalb Ihr Kapital da tendenziell noch etwas besser geschützt ist.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

