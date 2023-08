Gastro-Serie aus Bülach – Das Bistro Glasi überrascht die jüngere Generation Wer in Bülachs neustem Quartier auswärts essen will, hat noch nicht viel Auswahl. Das Bistro des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum hält dafür auch Unerwartetes bereit. Daniela Schenker

Die Süsskartoffel-Frites zum Club-Sandwich sind ausgezeichnet. Foto: Daniela Schenker

Wir müssten es längst besser wissen, aber irgendwie denken wir bei Essen in Senioreneinrichtungen noch immer an Brätchügeli, Kartoffelstock und Griesspudding. Letzterer hat im Bistro Glasi dann doch noch seinen Auftritt. Aber dazu später.

Weil uns die Arbeit immer mal wieder ins Neubauquartier von Bülach führt, ist es nicht verwunderlich, dass uns just dort auch immer mal wieder der Hunger plagt. Viel kulinarische Auswahl gibt es – zehn Monate nach dem Erstbezug – noch nicht. Wer sich hinsetzen und mit mehr als einem Snack bedienen lassen will, landet unweigerlich im Bistro Glasi, das zum Wohn- und Pflegezentrum Tertianum gehört. Weil die Piazza Santeramo, an der das Tertianum liegt, durch das Windspiel von Yvan Pestalozzi und durch die Bepflanzungen an Aufenthaltsqualität zugelegt hat, wollen wir an diesem sonnigen Mittag in den Ferien einen Besuch wagen.

Auf der Piazza ist es dank Sonnenschirmen und moderatem Wind angenehm kühl. Foto: Daniela Schenker

Unter den bordeauxfarbenen Sonnenschirmen ist nur ein Tisch besetzt. Die Gäste des Hauses ziehen es offensichtlich vor, im klimatisierten Innenraum zu essen. Auf dem Wochenmenü stehen jeden Tag zwei Gerichte – davon eines vegetarisch. Mit Salat oder täglich wechselnder Suppe und einem Dessert kosten diese 22.50 respektive 21.50 Franken. Inbegriffen ist erfreulicherweise ein halber Liter Tafelwasser pro Person– mit oder ohne Kohlensäure.

Das Menü 1, Schweinsvoressen nach Bierbrauerart, scheint uns an diesem warmen Tag dann doch zu deftig und das Menü 2, Waldpilzragout, etwas schwer verdaulich. «Der Ofenfleischkäse am Donnerstag oder die Falafel am Freitag wärens gewesen», findet das Gegenüber. Aber weil sich der Wochentag nun mal nicht an unsere Vorlieben anpasst, werfen wir einen Blick auf die Snackkarte – und sind überrascht. Neben dem Wochenhit, einem Salatteller mit Felchenchnusperli, finden wir ein Angebot, das wir nicht zwingend mit der Generation unserer Grosseltern in Verbindung bringen: Tempura-Gemüse, Antipasti, Hackfleisch im Filoteig, Club-Sandwich und Pinsa. Die Küche geht offensichtlich mit der Zeit. Die Weinauswahl ist überschaubar, jeweils drei der Rot- und Weissweine in Flaschenqualität sind auch im Offenausschank erhältlich.

Der reichhaltige Siedfleischsalat. Foto: Daniela Schenker

Das mit Hühnerbrust gefüllte Club-Sandwich (24.50 Fr.) ist solide, die orangefarbenen Kartoffelstäbchen sind ausgezeichnet. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es gar nicht so einfach ist, Süsskartoffeln derart knusprig hinzukriegen. In dieser Küche weiss man, wie es geht. Die zweite Hauptspeise, ein Siedfleischsalat (18.50 Fr.) an Senfsauce, ist reich garniert und gefällig angerichtet. Das Fleisch erweist sich als wunderbar zart.

Am Nachbartisch wird nun das Tagesdessert aufgetragen: Griessflan mit Himbeercoulis. So viel Hommage an die ältere Generation muss dann sein. Unsere ziemlich indiskrete Nachfrage am Nebentisch ergibt: Es schmeckt. Wir lassen es angesichts der üppig portionierten Hauptgerichte bei einem Kaffee bewenden und lehnen noch einen Moment zurück. Ein angenehmes Lüftchen weht durchs Quartier. Ob es an den Sommerferien oder an der Schwellenangst vor einem Seniorenzentrum liegt: Es bleibt an diesem Mittag ruhig unter den Sonnenschirmen. Uns solls recht sein. Hektik gibt es im Alltag genug.

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland.

