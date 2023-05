Glasi Bülach – Das Boomquartier hat ein Abfallproblem Berge von Güselsäcken und illegal beseitigter Karton sorgen im Bülacher Neubauquartier Glasi für Ärger. Eine der Ursachen für die Zustände ist ermittelt. Daniela Schenker

Wenn die Unterflurcontainer im Glasi voll sind, sieht es schnell einmal unordentlich aus. Foto: Sibylle Meier

Es sind unschöne Bilder, die in regelmässigen Abständen in den sozialen Medien veröffentlicht werden. Sie zeigen die Sammelstellen im Bülacher Glasi-Quartier. Dort türmen sich Kehrichtsäcke und Kartonabfall. Diese Müllberge passen nicht in die topmoderne Neubausiedlung – und sie ärgern auch viele Bewohnende. Während die einen den Besuch von Ratten und Füchsen fürchten, sorgen andere sich um das Image des Quartiers. Schnell sind auch Auswärtige mit Kommentaren wie «Ghetto» oder «Wie kann man bloss da wohnen?» zur Hand.