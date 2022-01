Bäckerei in Embrach – Das Brot kommt aus dem Limmattal, aber der Name Genter bleibt vorerst Der Limmatbeck hat die Bäckerei Genter in Embrach übernommen. Interesse hatte der Inhaber auch an der Filiale in Winkel. Thomas Mathis

Das Brot der Bäckerei Genter wird seit November in Oberengstringen gebacken. Foto: Raisa Durandi

Die Bäckerei in Embrach heisst zwar noch Genter, doch dahinter steckt seit November nicht mehr Robert Genter, sondern Patrick Binder. Der Inhaber des Limmatbecks hat Bäckerei und Personal übernommen und liefert Brot und Süssigkeiten seither aus dem Limmattal nach Embrach. Auch der bekannte Dreikönigskuchen kam dieses Jahr erstmals aus der Produktionsstätte in Oberengstringen. Die Backstube in Embrach ist ausser Betrieb.

Für Binder war die Übernahme eine «gute Ergänzung meines Filialnetzes», wie er sagt. Es ist seine fünfte Filiale neben Oberengstringen, Spreitenbach, Dietikon und Neuenhof. Der Weg von der Backstube in den Laden in Embrach sei nicht weiter als bei anderen Standorten. «Wir sind ungefähr gleich lang unterwegs, ob wir nun von Oberengstringen nach Neuenhof oder nach Embrach fahren. Um 4.30 Uhr hat es auch noch nirgends Stau.» Der Name Genter bleibt vorerst. «Ob und wann er sich ändert, ist noch offen», sagt Binder.

Rezepturen übernommen

Den Dreikönigskuchen wird es weiterhin geben, verspricht Binder – ab nächstem Jahr neu auch in den anderen Limmatbeck-Filialen. Auch andere Genter-Spezialitäten wie Powerbrötli, Himbeerroulade oder Kartoffelbrot sind im Sortiment geblieben. «Wir durften die Rezepturen und Techniken dank der Offenheit von Robert Genter übernehmen», sagt Binder. Doch dass die Produkte ganz genau gleich herauskommen, könne er nicht garantieren. «Es geht beim Bäckerhandwerk um Nuancen. In Oberengstringen haben wir zum Beispiel anderes Wasser und einen anderen Ofen als in der Bäckerei in Embrach.»

Dazugekommen sind auch Limmatbeck-Spezialitäten wie etwa die Bananentorte. Ebenfalls hat Binder die Preise leicht erhöht. «Das hängt aber nicht mit der Übernahme zusammen, sondern mit den steigenden Rohstoffpreisen, die derzeit die ganze Branche belasten.» Der Start in Embrach ist laut Binder geglückt. «Uns wird eine grosse Akzeptanz entgegengebracht. Wir haben das Gefühl, dass die Kundschaft zufrieden ist.» Viel Sicherheit habe ihm auch gegeben, dass er die zwölf Mitarbeitenden weiterbeschäftigen darf. «Ohne sie würde so eine Übernahme gar nicht funktionieren.»

Bäckereien auf Expansionskurs

Binder hatte sich auch für die ehemalige Genter-Filiale in Winkel interessiert. Den Zuschlag erhielt dann aber die Bäckerei-Conditorei Fleischli, die damit über ein Dutzend Standorte betreibt. Ebenfalls auf Expansionskurs ist der Zopfbeck von Zürich, der seine Produktion nach Regensdorf verlagert. Gibt es bald nur noch Bäckereiketten und deshalb also auch vielerorts die gleichen Produkte? «Die Fixkosten wie etwa Maschinen sind hoch», erklärt Binder. Deshalb sei es aus wirtschaftlicher Sicht unumgänglich, eine gewisse Menge produzieren und verkaufen zu können. Er sei derzeit nicht auf der Suche nach weiteren Filialen, aber grundsätzlich offen für Angebote.

Glücklich über Nachfolge

Die Übernahme hatte Robert Genter unter anderen auf der Bäckerei-Website angekündigt. «Manchmal muss man sich verändern, damit es weitergeht», steht im ersten Satz des Schreibens an die Kundschaft. Aufgrund eines Unfalls und seines Gesundheitszustands sei es ihm nicht mehr möglich, den Betrieb weiterzuführen. So traurig ihn das stimme, so glücklich sei er, eine Lösung für die Nachfolge gefunden zu haben. «Ich freue mich sehr, meine Bäckerei in guten Händen zu wissen.» Mit dem Verkaufspersonal und den Produktionsmitarbeitenden bleibe ein wichtiger Bestandteil seines Unternehmens bestehen.

