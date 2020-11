Verkehrseinschränkung in Bassersdorf – Das Chaos ist ausgeblieben – der Ärger beginnt erst Die grossangelegten Bauarbeiten auf der Durchgangsstrasse in Bassersdorf haben begonnen. Im Zentrum gehts nur noch in einer Richtung vorwärts, dennoch gab es viel weniger Rückstau als befürchtet. Christian Wüthrich

Seit dem frühen Montagmorgen gibts hier in Bassersdorf kein Durchkommen mehr in Richtung Dorfzentrum. Wer es nicht schon früher bemerkt hatte, wurde vom Verkehrsdienst spätestens hier gestoppt und auf die Umleitung geschickt. Foto: Chr. Wüthrich

Im dichten Morgennebel staunen manche Pendler am Montagmorgen in Bassersdorf nicht schlecht. Nach Kloten und zum Flughafen gibt es auf direktem Weg kein Durchkommen mehr.

Noch bevor in der Hauptverkehrszeit die tägliche Verkehrslawine losbricht, ist die Baltenswilerstrasse auf einer Länge von rund 500 Metern in eine Einbahnstrasse verwandelt worden. Von der Einmündung der Zürichstrasse von Wallisellen und Dietlikon her bis zur Schmitte bei der Einfahrt zur Migros- und Coop-Tiefgarage kommt man nicht mehr durch.

Bassersdorf besser grossräumig umfahren