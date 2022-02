Reaktionen auf Endo Anacondas Tod – «Das chasch nid mache...» Von Patti Basler zu Alain Berset: Die Trauer um den verstorbenen Musiker ist gross. red

Endo Anaconda bei einem Auftritt am St. Gallen Open Air 2010. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Zahlreiche Künstler, Musikerinnen und Zeitgenossen teilen ihre Anteilnahme in den sozialen Medien. Hier ist eine Auswahl – von Viktor Giacobbo bis Alain Berset.

Auch das Bundesamt für Kultur meldet sich offiziell zu Endo Anacondas Tod:

Bundesrat Alain Berset teilt seine Gedanken auf Facebook:

Mit Endo Anaconda verliert die Schweiz einen Musiker und Poeten der besonderen Art. Seine Songs haben uns erfasst wie Naturereignisse, sein Songpersonal vom Moudi, dem Kater, bis zum «Hündeler» Hunkeler gehören längst zum Schweizer Kulturgut. Seine gewaltige Bluesstimme hat uns oft «der Aare naa, dere schöne, schöne, schöne grüene Aare naa» begleitet. Seine Texte waren mal humoristisch, mal melancholisch, immer hintersinnig. 2017 wurde Endo Anaconda mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet. Mein aufrichtiges Beileid geht an seine Angehörigen sowie an seine Weggefährtinnen und Weggefährten.

Und der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried dichtet:

Aendu!!

Nei!!!

Das chasch nid mache...

Der Aendu dä isch furt

U niemer weiss wieso

Är hätt no so mänge Song uf Lager gha

U isch nie meh umecho

Go Aendu go, go go…





