Das hatten sie sich anders vorgestellt: Die Deutschen um Ersatzcaptain Ilkay Gündogan (l.). Foto: Keystone

Joachim Löw verschwand so schnell wie möglich im Spielertunnel, Ersatzcaptain Ilkay Gündogan zog ein schonungsloses Fazit. «Viele Worte fallen mir gerade nicht ein. So eine Niederlage darf nicht passieren», sagte er bei RTL. Diesen Satz sollte der Mittelfeldspieler von Manchester City in der Folge noch einige Male wiederholen.

Die Deutschen hatten soeben 1:2 gegen Nordmazedonien verloren, gegen die Nummer 65 der Welt, zu Hause in Duisburg, sie beenden die erste Tranche der WM-Qualifikation für Katar 2022 auf Platz 3. Damit sorgen sie selber dafür, dass der Ton in der Debatte ums zuletzt oft kritisierte Nationalteam in den kommenden Wochen noch schärfer werden wird. «Die Enttäuschung ist riesengross», konstatierte Löw später, für den es im 33. und letzten WM-Qualifikationsspiel die erste Niederlage war.

WM-Qualifikation, Resultate Infos einblenden Gruppe J Mittwoch: Armenien - Rumänien 3:2 (0:0). Deutschland - Nordmazedonien 1:2 (0:1). Liechtenstein - Island 1:4 (0:2). Rangliste: 1. Armenien 3/9. 2. Nordmazedonien 3/6. 3. Deutschland 3/6. 4. Rumänien 3/3. 5. Island 3/3. 6. Liechtenstein 3/0.

Zum Thema wurde in der Analyse eine Grosschance von Stürmer Timo Werner, der zehn Minuten vor Schluss freistehend wenige Meter vor dem Tor das 2:1 verpasst hatte. «Den muss er normalerweise machen, keine Frage», sagte Löw. Der im Sommer abtretende Bundestrainer sah aber auch grundsätzliche Mängel bei seiner Mannschaft: «Wir haben im Spiel nach vorne viele Bälle verloren, die Defensive war insgesamt nicht stabil.»

Was, wenn er getroffen hätte? Timo Werner. Foto: Keystone

Das Verhalten in der Abwehr hatte auch Gündogan angesprochen, bei ihm klang das so: «Bei den Gegentoren steht zweimal ein Mann in der Mitte völlig frei. Viele Worte fallen mir dazu nicht ein.» Sie hätten ja selbst einige Chancen gehabt, aber eben nur ein Tor geschossen. «Das darf nicht passieren, so eine Niederlage gegen so einen Gegner, das ist nicht unser Anspruch.»

Ob das nun ein Rückschlag sei, wurde der 30-Jährige auch noch gefragt. «Das wird die Zukunft zeigen», entgegnete er. «Fakt ist aber, dass das einfach nicht passieren darf.»

Die Deutschen verlassen die Nationalmannschaft nun mit einem schlechten Gefühl, die Chance auf Wiedergutmachung ist noch einige Wochen weg. Das nagt auch an Gündogan. «Es tut umso mehr weh, dass wir uns erst in zwei Monaten wiedersehen. Nun müssen alle bis Ende Mai in Topform kommen, damit wir uns dann auf die EM vorbereiten können.»

Das Tor, das den Deutschen das Genick brach: Eljif Elmas schiesst kurz vor Schluss das 2:1 für Nordmazedonien. Foto: Keystone

Ganz anders klang das aufseiten der Sieger, die den Favoriten dank den Treffern von Routinier Goran Pandev und Eljif Elmas zum Stolpern brachten. «Meine Spieler sind Helden», sagte Trainer Igor Angelovski und jubilierte: «Ich widme den Sieg meinen Kindern.»

dpa/kai

