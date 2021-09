Leitartikel zum Covid-Hotspot Kosovo - Das Desaster wäre vermeidbar gewesen

Die Sommerparty musste immer weitergehen: Ein Patient wird am 1. September auf die Intensivstation des Universitätsspitals Pristina verlegt. Foto: Valdrin Xhemaj (EPA)

Wenn in diesem Land über Kosovo gesprochen wird, dann bemüht man häufig das Bild des 27. Kantons. Seit fast 60 Jahren emigrieren Kosovo-Albaner in die Schweiz. Sie kamen, weil die Schweiz Arbeitskräfte brauchte. Fleissig und unauffällig waren sie, kaum jemand nahm von ihrer Präsenz Notiz. Sie lebten in Baracken und Gastarbeiterheimen am Dorfrand – und am Rand der Gesellschaft. In den 90er-Jahren flüchteten Tausende vor dem Krieg.

Diese Zeiten sind längst vorbei. Die über 200’000 Kosovo-Albaner sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie spielen für die Fussball-Nati, arbeiten in der Verwaltung, bei Banken und Versicherungen, im Detailhandel. Viele sind inzwischen Firmenbesitzer und haben es zu mehr als bescheidenem Wohlstand gebracht. Doch von einer vollständigen Integration dieser Gemeinschaft kann noch keine Rede sein. Das führt uns in diesen Tagen die Corona-Pandemie vor Augen. Kosovo ist zum Hotspot geworden. Und die Albaner zwischen Genf und St. Margrethen haben dabei eine unrühmliche Rolle gespielt. Wie konnte es so weit kommen?