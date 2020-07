Open-Air-Kinos trotz Corona – Das Dolder-Bad wird zum Kino Während andere Zürcher Open-Air-Kinos wegen Corona ins Wasser fallen, entsteht auf dem Adlisberg ein neues. Matthias Scharrer

Im Wellenbad Dolder lässt sich bald grosses Kino im Liegestuhl geniessen. Foto: Heinz Unger

Mitten in der Corona-Krise fängt hoch über Zürich ein neues Open-Air-Kino an: Im Dolder-Wellenbad auf dem Adlisberg findet vom 27. Juli bis zum 16. August erstmals das Dolder-Wellen-Kino statt. Abend für Abend gibts in der Badi grosses Kino in sommerlichem Ambiente, mit Filmen wie «Before Sunrise», «Wolkenbruch», «Jurassic Park» und «Do the Right Thing», um nur einige Beispiele zu nennen.